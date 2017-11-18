المواجهات تعود بعد 17 عاما

الدمام ـ حسام النصر | Saturday, 18 November 2017 - 00:00 am

تعود المواجهات النهائية بين الأندية السعودية واليابانية بعد غياب طويل دام 17 سنة على التوالي منذ آخر نهائي جمع بين الهلال و شيميزو الياباني في العام 2000 ضمن منافسات السوبر الآسيوي الذي توج به الهلال عقب الفوز بمجموع 3ـ2 ذهاباً و إياباً، وكان اللقاء السعودي الياباني الأول في العام 1988م جمع بين الهلال و يوميرو الياباني وانتهى بفوز الأخير بعد انسحاب الهلال من مواجهة الإياب. أما اللقاء الثاني فكان ضمن أبطال الكؤوس والذي خسره النصر من نيسان الياباني في العام 1992 ليعود الهلال مرة أخرى ويحقق لقب كأس الكؤوس الآسيوية عندما تجاوز ناجويا جرامبوس الياباني 3ـ1 في العام 1997. فيما خسر الاتحاد نهائي السوبر الآسيوي أمام جوبيلو إيواتا 2ـ2 مع الأفضلية لصالح الفريق الياباني. وتمكن الهلال من تحقيق بطولتين آسيويتين على التوالي أمام الأندية اليابانية في العام 2000، عندما توج ببطولة الأندية أبطال الدوري أمام ايواتا 3ـ2 ثم حقق كأس السوبر على حساب شيميزو بالنتيجة ذاتها.