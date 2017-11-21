بشيكتاش التركي إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

الفرنسية - الرياضية | Tuesday, 21 November 2017 - 22:29 pm

تأهل بشيكتاش التركي إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادله مع ضيفه بورتو البرتغالي 1-1، اليوم الثلاثاء في اسطنبول في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة.



افتتح بورتو التسجيل عبر البرازيلي فيليبي اوغوستو (29)، وعادل بشيكتاش بواسطة البرازيلي الآخر أندرسون تاليسكا (41).



ورفع بشيكتاش رصيده الى 11 نقطة، فضمن انتزاع إحدى بطاقتي المجموعة إلى الدور المقبل بغض النظر عن نتيجته في الجولة الآخيرة، وتجمد رصيد بورتو الثاني عند 7 نقاط.



ويلعب موناكو الفرنسي (نقطتان) مع لايبزيغ الالماني (4 نقاط) اليوم ايضاً.



ولحق بشيكتاش في ثمن النهائي بفرق باريس سان جرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني (المجموعة الثانية) ومانشستر سيتي الإنجليزي (السادسة) ومواطنه توتنهام (الثامنة) التي كانت ضمنت التأهل في الجولة الرابعة قبل 3 أسابيع.