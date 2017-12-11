فالدو أول المغادرين.. وغنيمان يعود

حفر الباطن ـ طلال القطيني | Tuesday, 12 December 2017 - 00:00 am

كشفت لـ"الريـــاضية" مصـــادر أن البرتغالــــي فالدو الهينهو لاعب فريق الباطن الأول لكرة القدم سيكون أول المغادرين خلال فترة الانتقالات الشتوية لعدم قناعة الجهاز الفني بمستواه بعدما شارك مع الفريق في 11 جولة لم يستطع خلالها إثبات نفسه لاعب أساسيا إلا في ثلاث مواجهات فقط.

وعلى صعيـد التدريبات، عاد لاعبــو الباطـــن إلى التدريبات أمس بعد الإجازة التي منحت لهم تحت إشراف مدرب الفريق البرتغالي خواكيم ماتشادو الذي بدأ الحصة التدريبية باجتماع مع اللاعبين جدد خلاله الثقة بهم وطالبهم بنسيان مباراة الفيحاء والتركيز في الاستعداد لمباراة الاتحاد المهمة المقبلة التي ستحدد بشكل كبير عودة الباطن لمواصلة المستويات الجيدة أو ستكون بداية للدخول في حسابات الصراع على البقاء في حالة الخسارة.

وبدأت الحصة التدريبية بالتمرينات اللياقية أعقبتها تدريبات تكتيكية. وشهدت التدريبات عـــودة المدافع سلطان غنيمان للمشاركــة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه التام من الإصابة.