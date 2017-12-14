الأمريكي جونس يدعم سلة الأهلي

جدة ـ أحمد اللوقان | Thursday, 14 December 2017 - 00:00 am

وقعت أمـس الأربعاء إدارة النــادي الأهـلي مع الأمريكي إيماني جونس "32 عاما"، بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الجاري، قادما من فريق جويزهو الصيني لدعم صفوف الفريق الأول لكرة السلة، وتم التوقيع أمس مع محمد القنب أمين عام النادي.

وينضم بذلك جـونس لـزمـيله الأمريـكي تايـلور براون، الذي تعاقد معه الأهلي في بداية الموسم قادما من ليتوفوس ريتاس الليتواني.

ويملك جونس الذي يلعب في مركز "4" لاعب ارتكاز تجربة احترافية مميزة، حيث لعب في أندية ميروبا اللبناني، وبكين دونف فانج الصـيني، وسان لازارو في جـمـهـورية الدومينـيكان، وهاليفاكس رينمين الكندي، وفاير هورس الماليزي، كما لعب في الدوري التايواني.

وكان جونس قد انتظم في تدريبات الفريق استعداداً لمواجهة الخويلدية غدا الجمعة على صالة الهيئة العامة للرياضة في جدة، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة السلة.