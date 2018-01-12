الدمام تستضيف بطولة الطائرة الشاطئية

عرعرـ أنور قمقوم | Friday, 12 January 2018 - 01:15 am

تنطلق اليوم الجمعة، فعاليات البطولة الشاطئية المفتوحة للكرة الطائرة، التي تقام فعاليتها في الدمام، بمشاركة 17 فريقاً.

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى، وتلعب المباريات بنطام خروج المغلوب مع تطبيق قانون الاتحاد الدولي وكانت اللجنة المنظمة أنهت كافة الاستعدادات بإشراف مباشر من الدكتور إبراهيم البابطين رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة وبمتابعة ناصر آل بجاش نائب الرئيس رئيس اللجنة المنظمة.

من جهته، بيّن ناصر آل بجاش نائب رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة إنهاء جميع الاستعدادات لبدء البطولة الشاطئية وقال: "أشكر رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم واهتمامهم لإقامة مثل هذه البطولات التي أصبحت مطلب الكثير من محبي الكرة الشاطئية، ونتمنى أن نخرج منها بفوائد كثيرة، وتشهد مدينة الدمام هذه الأيام الكثير من الفعاليات المصاحبة، والتي سيكون لها شأن كبير في متابعة مباريات البطولة.