انطلاق تصفيات العالم لالتقاط الأوتاد

الدمام ـ حسام النصر | Thursday, 18 January 2018 - 00:00 am

انطلقت الإثنين تصفيات كأس العالم لالتقاط الأوتاد، تحت إشراف الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، التي تقام للمرة الأولى في المنطقة الشرقية، وتتزامن مع بطولة الشرقية للفروسية "عز وهيبة"، وتستمر ثلاثة أيام، وذلك في شاطئ العزيزية في محافظة الخبر.

من جهته، أوضح المهندس سلطان الزايدي رئيس بطولة الشرقية للفروسية، أن بطولة العالم لالتقاط الأوتاد تشارك فيها كل من أمريكا، والنرويج، والأردن، والبلد المستضيف السعودية، مشيرا إلى أن اللجنة التنفيذية لبطولة الشرقية للفروسية استعدت منذ وقت مبكر لهذا الحدث الرياضي المهم، والذي يقام للمرة الأولى في المنطقة الشرقية، إذ تم تشكيل لجان عديدة للتجهيز والاستعداد المبكر لهذا البطولة العالمية.