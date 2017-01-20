الشباب: أغروا العويس في معسكر المنتخب وحرضوه ثم مارسوا العنتريات

الرياض - الرياضية | Saturday, 21 January 2017 - 00:15 am

أصدرت إدارة نادي الشباب بياناً رسمياً اليوم الجمعة تدين فيه المفاوضات التي حصلت بين أحد الأندية - كما ذكر البيان - مع لاعب الفريق الكروي الاول الحارس الدولي محمد العويس.



وجاء نص البيان الشبابي الصادر اليوم: "رغبة من مجلس إدارة نادي الشباب باطلاع الجمهور الشبابي العزيز والمجتمع الرياضي بما حصل من ملابسات رغبتنا بتجديد عقد اللاعب محمد العويس، فإننا نؤكد بأننا قمنا بتجهيز عرض مادي مجزي للاعب لعرضه عليه، بعد أن ينتهي اللاعب من مهمته الوطنية بالمشاركة بالمعسكر التدريبي للمنتخب، ولكننا فوجئنا بانقطاع اتصال اللاعب مع النادي، وإغلاقه لجميع جوالاته ووسائل الاتصال الرسمية له منذ فراغه من المشاركة الوطنية، وتغيبه عن النادي حتى تاريخه".



وأضاف البيان: "لقد أزعجنا كثيراً ماحصل من تحول المعسكر التدريبي للمنتخب إلى ساحة للمفاوضات المباشرة مع لاعبنا لصالح أحد الأندية، وبصمت يثير التساؤل من إدارة المنتخب، وإننا نطالب الاتحاد السعودي لكرة القدم باتخاذ اللازم حيال ماجرى وسوف نتقدم بشكوى رسمية توضح جميع هذه الملابسات".



وتابع: "يود مجلس إدارة النادي أن يحذر الجهة التي قامت بمساعدة وتحريض اللاعب بقطع اتصالاته عن النادي والاختفاء، وعدم الحضور لأداء مهمته كلاعب محترف بالنادي، ويؤكد أن ماقاموا به مخالف لكل أنظمة وقوانين الاحتراف المحلية والدولية، وأن نادي الشباب يؤكد أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام دون مساءلة أو محاسبة ويطلب من مقام الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرم القدم، بفتح تحقيق رسمي بهذا الأمر، فليس من الحق والعدل إغراء اللاعب وإغوائه لقطع اتصالاته مع ناديه، ثم ممارسة العنتريات بإعلان التوقيع مع اللاعب، وأننا نتساءل كيف تم تواصلهم معه وكيف استطاعوا التوقيع معه لو لم يكونوا يعرفوا مكانه وعلى اتصال دائم به، فهل يعقل أن يتم تشريع إخفاء اللاعب عند المنافسة على الحصول على توقيعه بحجة عدم دخول الطرف المنافس له وقطع الاتصال عنه".



وأردف البيان الشبابي: "إننا في مجلس إدارة نادي الشباب نعتبر هذا الأمر أمراً تخريبياَ يستحق أقصى وأشد العقوبات ولاعلاقة لذلك بأي أنظمة احترافية أو رياضية ومخالف لكل أعراف وتقاليد كرة القدم العريقة المبينة على احترام التنافس الشريف، وأن هذا سابقة خطيرة تهدد مستقبل الرياضة الشريفة في بلادنا".



كما وجه نادي الشباب رسالته للاعب في البيان الصادر: "إننا ندعو اللاعب للتواصل معنا والحضور الفوري للنادي لأداء عمله، ومن ثم إبلاغنا رسميا بعدم رغبته بالتجديد معنا إن أراد ذلك ومن ثم سنقرر في مبدأ التنازل عن المدة المتبقية له معنا من عدمه، وحسب الأنظمة واللوائح".



وتابع البيان: "إننا نرفض وندين كل الطرق الملتوية والغير رياضية التي وجهها واتخذها من يدعي التوقيع مع لاعبنا وفرض أمر واقع علينا".



وعن قراره حيال هذه القضية أكد البيان الشبابي: "نؤكد على أننا سنقرر مافيه مصلحة نادينا وعلى مايحفظ هيبة وكرامة واحترام نادينا أولا وأخيراً وهذا ماعاهدنا عليه أنفسنا".