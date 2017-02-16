الطائي يوقع شراكة مع ألماني

محمد الجارالله | Thursday, 16 February 2017 - 23:57 pm

وقعت إدارة نادي الطائي ممثلةً في رئيس النادي اللواء عبدالله العديلي، وإدارة مستشفيات السعودي الألماني ممثلةً في رئيس المجلس المهندس صبحي بترجي عقد رعاية طبية وإتفاقية شراكة متبادلة بين الطرفين يتم فيها تقديم المستشفى السعودي الألماني كافة الرعاية الصحية لنادي الطائي وتوفير أفضل الخدمات الصحية للنادي، جاء ذلك خلال تدشين سمو أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ مقرّ المستشفى السعودي الألماني بحائل مساء اليوم الخميس بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية ومنسوبي المستشفى من أخصائيين وأطباء وكذلك أعضاء مجلس إدارة نادي الطائي، ويأتي هذا التوقيع كخطوة نوعية تعتبر الأولى على مستوى رياضة منطقة حائل بالإضافة إلى سعي إدارة الطائي ممثلةً في إدارة الإستثمار لتفعيل عدد من الجوانب التسويقية والفرص الإستثمارية في منشآت النادي بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة في المملكة ولفتح افاق جديدة بنوعية الإستثمار بالمجال الرياضي وفق إستراتيجة واضحة بما يتوافق مع تطلعات منسوبي النادي ويكون رافدا مهماً لدعم النادي.





هذا وسيتكّفل الراعي حسب الإتفاقية بتقديم كافة الخدمات الصحية واللياقية المتكاملة للنادي والقيام بإجراء الفحوصات الطبية المتخصصة والخدمات المتنوعة بجودة عالية وكذلك عمل برنامج طبي لكافة أعضاء ولاعبي فرق النادي المختلفة، كما سيلتزم الراعي الطبي بتغطية كافة مباريات فريق الطائي طبياً من خلال توفير سيارة إسعاف مصاحبة للمباريات لنقل الحالات الطارئة للمستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة، فيما سيتكفل نادي الطائي بوضع شعار المستشفى السعودي الألماني على قمصان اللاعبين في كافة المنافسات الرياضية المحلية التي يخوضها الفريق وكذلك وضع لوحات إعلانية للمستشفى تكون ثابتة في جوانب الملعب الذي يحتضن لقاءات الفريق الأول القادمة في دوري الدرجة الاولى وكذلك قيام النادي بتقديم برامج رياضية متخصصة في المجال الطبي التوعوي بالتنسيق بين الطرفين.