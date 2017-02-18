مباراة خيرية في ايران تمنع يورك من دخول الولايات المتحدة

لندن - (أ ف ب) | Saturday, 18 February 2017 - 19:23 pm

قال الهداف الترينيدادي السابق لنادي مانشستر يونايتد الانجليزي دوايت يورك انه شعر وكأنه مجرم بعد منعه من دخول الولايات المتحدة.

وقال ابن الخامسة والاربعين انه منع الجمعة من دخول الولايات المتحدة بسبب خوض مباراة خيرية في العاصمة الايرانية طهران عام 2015.

وكان يورك في طريقه من العاصمة القطرية الدوحة، حيث يعمل محللا لشبكة "بي ان" الرياضية، الى بلاده عبر مدينة ميامي الاميركية.



وقال يورك لصحيفة "ذي صن" السبت: "لم استطع ان اصدق ما كان يحدث نسيت عدد المرات التي ذهبت فيها الى اميركا احب البلاد، لكني شعرت كاني مجرم".

وتابع: "اشتريت تذكرتي وكنت على وشك ان اصعد على متن الطائرة عندما اوقفني موظفان رسميان قلت لنفسي ماذا يحدث هنا؟".



واضاف: "قالا لي ان هناك مشكلة في التأشيرة، وهناك انذار ظهر تجاه اسمي لتواجد ختم ايراني على جواز سفري ذهبت الى هناك لخوض مباراة للاساطير في حدث لافتتاح ملعب، حتى اني لم ابت الليلة هناك".



واضاف الموظفان ليورك انه: "اذا صعدت الى الطائرة سيتم ترحيلي ببساطة الى قطر لدى وصولي الولايات المتحدة".



وتابع يورك انه حاول: "الشرح لهما اني لا اعيش في قطر، واحاول الوصول فقط الى بيتي في الكاريبي".



ووقع دونالد ترامب ترامب الذي نصب رئيسا للوايات المتحدة في 20 يناير الماضي، مرسوما يمنع لمدة ثلاثة اشهر، دخول رعايا العراق وايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن الى الولايات المتحدة. كما يحظر المرسوم دخول كل اللاجئين أيا كانت أصولهم لمدة 120 يوما، واللاجئين السوريين لأجل غير مسمى. الا ان قاضيا فيدراليا اميركيا اصدر حكما علق بموجبه العمل بالمرسوم.



واحرز يورك لقب الدوري الانجليزي 3 مرات مع مانشستر يونايتد ودوري ابطال اوروبا 1999، كما حمل الوان اندية استون فيلا، بلاكبيرن روفرز، برمنغهام وسندرلاند الانجليزية.