بالوتيلي يتعرض للطرد من جديد

باريس ــ رويترز | Sunday, 19 February 2017 - 13:52 pm

بعد بدايته شبه المثالية في صفوف نيس الفرنسي عاد المهاجم الايطالي ماريو بالوتيلي لإثارة الجدل من جديد بعدما خرجت له البطاقة الحمراء وطرد من مباراة فريقه أمام لوريان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أمس السبت.

وأخرج الحكم توني شابرون بطاقة حمراء مباشرة للاعب الايطالي في الدقيقة 68 من المباراة التي انتهت بفوز نيس 1-صفر.

وهذه هي ثاني بطاقة حمراء تخرج لبالوتيلي خلال الموسم الحالي.

ونقلت صحيفة ليكيب الفرنسية عن الحكم قوله "لقد وجه (بالوتيلي) إلي إهانة باللغة الانجليزية.. لن أقول المزيد. كان الأمر واضحا تماما."

من جهة أخرى قال حارس مرمى نيس يوان كاردينال إن زميله في الفريق "لم يقل كثيرا" وإنه كان ضحية لسمعته كمثير للمتاعب.

أما مدرب نيس لوسيان فافر فتساءل "هل هو ضحية سمعته. هل تعتقدون أن البطاقة الحمراء خرجت لأنه كان بالوتيلي. هذا شيء سخيف."

وأضاف المدرب السويسري "هل كان فعلا يستحق الطرد المباشر."

وفي أول خمس مباريات له في نيس بعد انتقاله من ليفربول الانجليزي أحرز بالوتيلي ستة أهداف لكنه أضاف ثلاثة أهداف فقط منذ نوفمبر الماضي لكن المدرب فافر يعتقد أنه في طريقه للعودة إلى سابق تألقه.



وأشار فافر "أعتقد انه تحسن كثيرا خلال التدريبات في الأسبوع الحالي." ويحتل نيس المركز الثاني بين فرق دوري فرنسا العشرين برصيد 56 نقطة من 26 مباراة متخلفا بفارق ثلاث نقاط خلف موناكو المتصدر ومتفوقا بنقطة واحدة على باريس سان جيرمان حامل اللقب والذي سيستضيف تولوز في وقت لاحق من اليوم الأحد.