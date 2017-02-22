خربين يرفض إجازة دياز ويتمرن وحيداً في الهلال
الرياض - الرياضية | Wednesday, 22 February 2017 - 19:38 pm
تواجد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عمر خربين، في مقر نادي الهلال اليوم الإثنين، رغم منح الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني رامون دياز راحة للاعبين لمدة يوم، بعد عودة الفريق من مسقط لمواجهة بيروزي الإيراني، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا2017م.
والتي تعادل فيها الفريق الهلالي بنتيجة1/1، وسجل هدف الهلال الوحيد في اللقاء اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، وكان تواجد النجم السوري في الهلال للقيام بتمارين خاصة.