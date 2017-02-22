شهدت تدريبات الفريق الأول بنادي النصر مساء اليوم الثلاثاء، مشاركة لاعب خط الوسط الدولي عوض خميس، بعد أن تم إبعاده عن تدريبات الفريق الجماعية، بعد أن وقع عقداً احترافياً مع نادي الهلال قبل ما يقارب الأسبوعين، قبل أن يعلن