المدافع فاران ربما يغيب عن لقاء ريال ونابولي للإصابة

مدريد ـــ رويترز | Friday, 24 February 2017 - 15:05 pm

ربما يغيب رفائيل فاران مدافع ريال مدريد عن مباراة فريقه أمام نابولي في ايطاليا في إياب دور 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في السابع من مارس آذار المقبل بسبب إصابة في العضلات.



وقال ريال مدريد إن الفحوص التي خضع لها المدافع الفرنسي الدولي اليوم الجمعة كشفت عن "إصابة من الدرجة الثانية" في عضلات الفخذ الأيسر.



وتعرض فاران للإصابة خلال المباراة التي انتهت بهزيمة فريقه 2-1 أمام بلنسية يوم الأربعاء الماضي وهي الهزيمة الثانية للفريق الملكي في الدوري هذا الموسم.



وقال ريال مدريد إنه "سيستمر في تقييم تعافي" فاران لكنه يتوقع أن يبتعد عن الملاعب مدة ثلاثة أسابيع تقريبا.



وشارك فاران أساسيا في 18 مباراة في الدوري وفي سبع مباريات في دوري الأبطال خلال الموسم الحالي.



وينفرد ريال بصدارة الدوري الاسباني متفوقا بنقطة واحدة على برشلونة وله مباراة مؤجلة كما فاز على نابولي ذهابا 3-1.