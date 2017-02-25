سيميوني يتغزل في برشلونة ويؤكد صعوبة المنافسة معه حاليا

مدريد - (د ب أ) | Saturday, 25 February 2017 - 17:48 pm

ا قال الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الأسباني لكرة القدم إن فريق برشلونة يتفوق على فريقه كما أنه لا يزال "الأفضل في العالم ".

ويلتقي الفريقان غدا الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الأسباني.



وأوضح سيميوني : "ما زال برشلونة هو الفريق الأفضل في العالم. الأمر يتوقف على ما يرغب برشلونة في فعله. مباراة الغد ستشهد إثارة وحماسا شديدا بعد الهزيمة التي مني بها ريال مدريد وتجدد لمنافسة القوية بين برشلونة والريال على لقب الدوري".



ولدى سؤاله عن مباراة الغد وما إذا كان فريقه يخوض هذه المواجهة وهو أفضل وقت بالنسبة له ، اعترف سيميوني بأنه من الصعب أن ينافس فريقه برشلونة مثلما كان في السنوات الماضية".



وأضاف : "أعتقد أن برشلونة فاز بألقاب 12 بطولة تحت قيادة المدرب لويس إنريكي. الفريق ينافس جيدا بأفضل مستوياته ، وأعتقد أن الفريق واجه أسوأ مباراة له في باريس (عندما خسر برباعية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي مؤخرا في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا) ".