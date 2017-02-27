دياز: لا نفكر في مواجهة الاتحاد

الرياض - الرياضية | Monday, 27 February 2017 - 19:49 pm

أكد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال، على أهمية مواجهة فريقه أمام الريان القطري مساء يوم غدٍ الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا ٢٠١٧، والتي ستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.



وأكد الأرجنتيني أنهم يتطلعون لكسب النقاط الثلاث من المباراة وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد ما قبل المواجهة:" المباراة مهمة جداً في مشوارنا الآسيوي، ومستعدين تماماً لهذا اللقاء، إذا أردنا المنافسة يجب أن نرفع شعار الفوز ولاغيره في هذا اللقاء".



وأضاف: "أنها هي الأهم حالياً، ولن نفكر بلقاء الاتحاد إلا بعدها وتفكيرنا خطوة بخطوة".



وعن استعداد الفريق، أوضح الأرجنتيني أنه مطمئن من ناحية جاهزية الفريق من كافة النواحي، وأنهم على استعداد كامل لخوض هذه المباراة، باستثناء المصابين سالم الدوسري وفهد الثنيان.



وختم حديثه مطالباً الجماهير الهلالية بالدعم والوقوف خلف الفريق في هذا اللقاء المهم.