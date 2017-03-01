Goody تتوج بقائمة أكبر 100 شركة سعودية

جدة ـ الرياضية | Tuesday, 28 February 2017 - 00:00 am

توجت شركة قودي Goody، إحدى أكبر شركات الأغذية الرائدة في المملكة، بجائزة أكبر 100 شركة في المملكة لعام 2016، لتحقق بذلك إنجازاً وطنياً مشرفاً يسهم في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني، ويؤكد جدارتها ومكانتها البارزة كواحدة من أكبر 100 علامة تجارية الأكثر رواجاً وحضوراً في ذهن المستهلك في السوق السعودي.

وأعرب خالد أمين تميرك، المدير العام لشركة قودي، في تصريح بهذه المناسبة عن سعادته البالغة وجميع منسوبي الشركة بالتصنيف المتميّز الذي أحرزته شركة قودي باختيارها ضمن قائمة أكبر 100 شركة في المملكة، والذي يٌعد دافعاً قوياً وحافزاً هاماً لجهود الشركة نحو التطوير والارتقاء بأدائها إلى أفق أرحب لتقديم أفضل وأجود المنتجات، وتوفير غذاء صحي وآمن، وذي جودة عالية وطعم لذيذ، انطلاقاً من مبادئها السامية في "الشفافية والنزاهة والأمانة الصادقة"، لتوفير أفضل المنتجات الغذائية المتميّزة والموثوقة، وزيادة التنوع والخيارات أمام المستهلكين.