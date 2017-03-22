مسرحيات عالمية للأطفال

الرياض ـ حسين هتاش | Thursday, 23 March 2017 - 00:00 am

تقيم الهيئة العامة للترفيه بالسعودية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مجموعة من الفعاليات والعروض، والتي تأتي ضمن الفعاليات المزمع تنفيذها في عام 2017، وتشمل عددا من المدن.

ومن أبرز الفعاليات التي سـتقام في الرياض خلال شـــهر مارس الجاري، كيدز ان موشـن (Kids in motion Riyadh 2017)، حـيث ســتقام هذه الفعالية المتميزة في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويشـــارك في هذه الفعالية عدد من الشركات العالمية والمحلية، ومن ضمن العروض مسرح يعرض مسرحيات عالمية للأطفال وعروض لعدد من المواهب السعودية الواعدة، كما يشتمل على فرص لتشجيع ودعم المنتجات والمواهب المحلية.

وتحدد أيام الخميس والجمعة والسبت موعداً للفعاليات، وسيكون هناك موعدان للعرض اليوم الخميس في الساعة الرابعة والنصف عصراً، والثاني سيكون عند الساعة 7 مساء، على أن تفتح الأبواب قبل الموعد بساعة.

في حين ستكون مواعيد العروض غداً الجمعة وبعد غد السبت على ثلاثة أوقات (الساعة 2 بعد الظهر والساعة 4.30 مساء والساعة 7 مساء)، وتفتح الأبواب قبل المواعيد بساعة.