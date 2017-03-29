هيئة الرياضة تشارك في ملتقى السفر والاستثمار السياحي

الرياض - الرياضية | Wednesday, 29 March 2017 - 00:00 am

تشارك الهيئة العامة للرياضة في ملتقى السفـر والاستـثـمـار السياحي العاشر2017 م، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحـة والآثار تحت شعار (السياحــة ملتقى الصناعات) بعدة مبادرات رياضيـة، بهدف رفع مستـوى الرياضة من سن 13 إلى 40 سنة، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويتضمن الجناح على البرامج والفعاليات التي تقدمها الهيئة في المدارس والشركات والأنديـة التي تخدم جميع فئات المجتمع، بهدف نشر ثقافة الرياضة المجتمعية.

وتـوفرت في الجـناح ألـعاب ترفيهية تعتمد على الحركة البدنية بهدف جذب الزوار وخاصة فئة الشباب للجناح والتعرف على كل ما تقدمه الهيئة العامة للرياضة لهم.