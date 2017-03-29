8 بطولات مناطق في التنس
الرياض - الرياضية | Wednesday, 29 March 2017 - 00:00 am
تنطلق غدا 8 بطولات للمناطق لكرة التنس المفتوحة فردي للدرجة "الأولى" والناشئين، تحت إشراف اتحاد التنس السعودي.
وتشمل البطولات الثماني البطولة المفتـوحة الثانية لأندية الرياض والخرج، والبطـــولة المفتـوحة الثـانية لأندية المـجمـعة والزلفي، والبطولة المفتوحة الثانية لأندية القصيم في البكيرية، والبطولة المفتوحة الثانية لأندية حائل والجوف، والبطولة المفتوحة الثانية لأندية جدة والمدينة وعسير، والبطولة المفتوحة الثانية لأندية الشرقية، والبطـولة المفتـوحة الثانية لأندية شقراء والدوادمي، والبطولة المفتـوحة الثانية لأندية الأحساء.