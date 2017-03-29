كشف زياد التركي، رئيس رابطة لاعبي الإسكواش المحترفين في العالم، رئيس الاتحاد السعودي للعبة، أن إعادة إقامة بطولة عالمية تضم اللاعبين المحترفين في اللعبة خلال المرحلة المقبلة، يأتي في مقدمة الأهداف المقبلة للرابطة.وأوضح ل