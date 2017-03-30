اتحاد قوى الأمن يختتم ملتقى الرماية

الرياض ـ ناصر العساف | Thursday, 30 March 2017 - 00:00 am

اختـتـمت أمس الأربعاء فعـاليات ملـتـقى الرمــاية التكتيكية الثاني الذي نظمه الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، تحت رعاية الأمير محمد بن نايف بن عبـدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية "حفظه اللـه" وبحضور الفريق عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام بميدان الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض والذي استمر لمدة 4 أيام.

وأبان العقيد الودعاني أن الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي طور أعمال الملتقى هذا العام بدعوة كافة القطاعات العسكرية للمشاركة في نسخته الثانية، بعد أن كان مقتصراً في النسخة الأولى على القطاعات الأمنية، وأكد أن اتحاد قوى الأمن يسير بخطى ثابتة من خلال ما يقدمه من برامج وأنشطة مختلفة للقطاعات الأمنية في وزارة الداخلية، واستحداثه للعديد من البرامج المهمة لرجل الأمن انطلاقاً من الأدوار المنوطة به.



ورش عمل

أكد اللواء محمد المرعول نجاح الملتقى الثاني الذي شهد مشاركة 12 قطاعا عسكريا من كافة القطاعات في الوطن على عكس الملتقى في نسخته الأولى، الذي اقتصرت المشاركة فيه على 5 قطاعات أمنية، وزاد من نجاحه تشريف مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج الذي يدعم كافة أنشطة اتحاد قوى الأمن الداخلي، مشيـراً إلى أن مـثـل هذه الملتقيات تجعـلنا نتلـمس احتياجات القطاعات في الجانب التدريبي،

وكــشف الـمرعول عن إقامة ورش عمـل مستـقـبلاً يحضرها مدراء الفرق في القطاعات العسكرية بهدف تطوير الملتقى في نسختـه المقبلة.

وقدم اللواء المــرعول شكره للأمير عبداللـه بن مساعد رئيس هيئة الرياضة على دعمه هذا الملتقى من خلال مشاركة اتحاد الرماية ومساهمتهم الفعالة لإنجاح الملتقى.