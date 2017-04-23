130 شخصاً يشاركون في مهرجان المشي

جدة ـ واس | Sunday, 23 April 2017 - 00:00 am

نظّم تعليم محافظة القنفذة، ممثلاً في فريق المشاة والنشاط الطلابي أمس، مهرجان رياضة المشي بمسافة تزيد على 18 كيلومترًا بعنوان "فطن رؤية وطن"، بمشاركة 130 شخصاً من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وأوضح محمد صالح الزبيدي المشرف على المهرجان، أن رعاية المهرجان تأتي انطلاقًا من مبدأ أهمية المشاركة التطوعية الهادفة في العمل الاجتماعي، وتعزيز دور رياضة المشي، مشيداً بجهود الّلجان المنظمة والجهات المشاركة في المهرجان التي لاقت استحسان جميع المشاركين.

وفي نهاية المهرجان، قام فريق مشاة القنفذة بتكريم أحد الرحّالة، نظير مشاركاته العالمية، بالإضافة إلى تكريم جمعية كفى بدرع تذكارية على رعايتها المهرجان.