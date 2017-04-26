بعد إيقافه 6 أشهر.. غرم العمري يتجه لمركز التحكيم

الرياض - الرياضية | Wednesday, 26 April 2017 - 21:42 pm

أعلن غرم العمري الوسيط السعودي عن نيته بالتوجه لمركز التحكيم السعودي، بعد القرار الصادر ضده مساء اليوم الأربعاء من الاتحاد السعودي لكرة القدم بالإيقاف لمدة 6 أشهر وتغريمه 300 ألف ريالاً، حيث كان وكيلاً للاعب عوض خميس إبان توقيع عقده الاحترافي مع نادي الهلال، قبل أن يوقع عقد تمديد عقده مع ناديه النصر، والذي أعلن العمري بعده فك ارتباطه رسميا مع اللاعب.

جاء ذلك عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات".