الاتحاد يقترب من حسم صفقة الثلاثي

جدة ـ مـاجد هود | Thursday, 27 April 2017 - 00:00 am

توصل المهندس حاتم باعشن رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد إلى اتفاق مع الكويتي عبد الله جاسم وكيل أعمال الثلاثي التشيلي خوزيه سييرا مدرب الفريق الأول لكرة القدم، ومواطنه كارلوس فيلانويفا لاعب الفريق، بالإضافة إلى الكويتي فهد الأنصاري بشأن تجديد عقود الثلاثي مع الفريق للفترة المقبلة.

وعقد باعشن ونائبه عمر مسعود أمس اجتماعًا مع وكيل الثلاثي، تم فيه وضع الخطوط العريضة، حسب مصادر مأذونة بالنادي.

وكشفت المصادر نفسها، أنه وبعد نهاية الجولتين الأخيرتين في دوري المحترفين السعودي، سيتحدد موعد التجديد مع الثلاثي.

من جهته، أكد الكويتي عبد الله جاسم أنه تسلم العروض الثلاثة للمدرب واللاعبين من الإدارة، وسيقوم بدراستها معهم والرد عليها، متمنياً أن تكون الأمور جيدة لجميع الأطراف.

من جهة أخرى، سلمت إدارة النادي أمس لاعبي الفريق الأول لكرة القدم أربع مكافآت فوز تخص مباريات الباطن، والنصر، والقادسية، والاتفاق، وذلك لتحفيز اللاعبين لتحقيق الانتصارات وحصد النقاط في المباراتين المتبقيتين أمام فريقي الفيصلي والفتح، ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.