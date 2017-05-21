ماجد يهنئ الهلاليين.. وسامي يبرئ المشجعين

| Monday, 22 May 2017 - 00:00 am

شهد الملتقى مشاركة ماجد عبد الله أسطورة الكرة السعودية، وسامي الجابر مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم.

وفي البداية تحدث ماجد خلال مداخلته في الملتقى، وقال: "أبارك لنادي الهلال تحقيقه لقبي بطولة الدوري السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين".

وتطرق قائد النصر والمنتخب السعودي سابقاً إلى العديد من الأمور التي تسهم في التعصب الرياضي، موجهاً رسالة للمشجع الرياضي قال فيها: "دافع عن ناديك.. افخر به.. ولكن احترم غيرك".

من جهته، أكد سامي الجابر، أن التعصب الرياضي يتحمله الرياضيون من خلال طرحهم في وسائل الإعلام، مبيناً في الوقت ذاته أن ما يقوم به المشجع الرياضي هو ردة فعل فقط.

وقال الجابر خلال مداخلته: "التعصب هو التعصب لرأي معين وعدم سماع الطرف الآخر، هذا معناه الحقيقي، وهذا يقودنا إلى نقطة مهمة وهي أننا نحن كرياضيين من نتحمل مسؤولية التعصب".

وأضاف الجابر: "لن أحمل المشجع مسؤولية التعصب، بل أحمله لنا نحن كشخصيات رياضية، لأننا نحن من نصدر الفعل، والمشجع يصدر منه فقط رد الفعل".