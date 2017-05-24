مدرب الدراجات يباشر مهامه
الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 24 May 2017 - 00:00 am
تعاقد الاتحاد السعودي للدراجات مع المدرب الكندي روبرت وليم قود، لقيادة المنتخب السعودي للدراجات في سباقات المضمار.
واطلع المهندس فواز بن محمد أبو طالب المدير التنفيذي للاتحاد خلال اجتماعه بالمدرب روبرت على عمل الاتحاد وخطته لذهب 2022 م، والمشاركات المقبلة للمنتخب على المستوى الخليجي والعربي والآسيوي، إضافة للإمكانيات المتوافرة لدى الاتحاد.
وباشر المدرب روبرت وليم قود ومساعده مضحي الدوسري عملهما بإجراء اختبارات تدريبية للاعبي المنتخب والأندية ومراكز التدريب وعدد من لاعبي فرق الهواة، لاختيار أفضل العناصر وصقل مواهبهم تمهيداً للمنافسات المقبلة.