بدأت اللجنة الفنية للفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتفاق، والتي تم تشكيلها أمس الأول، عملها من الصفر، حيث سيكون اختيار المدرب الجديد من أول مهامها.وأكدت لـ"الرياضية" مصادر رسمية في النادي، أن الإدارة كانت قد فاوضت عدة