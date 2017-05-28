للمرة الأولى.. نهائي الأبطال تحت سقف مقفول

الرياض ـ حسن أبوزينب | Sunday, 28 May 2017 - 00:00 am

أعلن الاتحاد الويلزي لكرة القدم أن نهائي دوري أبطــــال أوروبا 2017 بين ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالـــي سيقام تحت سقف مقفول وذلك لأسباب أمنية. وعليه فإن مباراة النهائي المقامة على ملعب البلدية بمدينة كارديف ستدخل تاريـخ كأول مباراة في الدوري النهائـي تقام تحت سقف مقفول.. وكشف الناطق الرسمي باتحاد الكرة الويلزي أن هذا القرار اتخذ بناءً على توصيات وتوجيهات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نتيجة مخاوف أن يتعرض لملعب إلى هجوم من طائرات من دون طيار التي يطلق عليها "الدرون"، حيث أكد الاتحاد الأوروبي أن أمن المشاهدين واللاعبين وحملة الأسهم يعتبر أولوية.

وسوف يستضيف هذا الملعب أيضا نهائي دوري أبطال أوروبا للسيــدات بين فريقي ليــون وباريس سان جرمان الفرنسيين، في الأول من يونيو المقبل، حيـث يتم أيضا قفل السقف. ويأتي هذا التشدد في الإجراءات الأمنية على خلفية الهجوم على سيارة فريق بروسيا دورتموند الألماني قبل انطلاق مباراة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام موناكو الفرنسي، فضلاً عن التفجير الانتحـــاري الذي ضرب أحد ملاهي مدينة مانشستر وأودى بحياة 25 شخصاً. ويتوقع أن يشد الرحال إلى ويلز لمشاهدة مباراة نهائي دوري الأبطال أكثر من 170 ألف متفرج.. يذكر أن ريال مدريد تأهل إلى النهائي على حساب أتلتيكو مدريد، فيما تأهل يوفنتوس بعد فوزه على البطل الفرنسي موناكو. معظم الترشيحـــات حتى الآن تصب في خانة ريال مدريد ولكــن لا يستطيع أحد التحكم في مفاجآت الكرة.