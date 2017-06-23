عادل عزت: زيادة أجانب الدوري لن تقلل من فرصة السعوديين

الرياض- الرياض | Friday, 23 June 2017 - 23:07 pm

دافع عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم كرة القدم عن قرار زيادة عدد المحترفين في دوري المحترفين السعودي إلى 6 لاعبين أجانب بدلاً من 4 محترفين اعتباراً من الموسم المقبل، مؤكداً أن قرار اتحاد القدم سيزيد من قوة الدوري والمنتخب السعودي في المستقبل القريب.



وقال رئيس اتحاد القدم في تصريحات إذاعية: "زيادة عدد اللاعبين الأجانب لن تقلل من فرصة اللاعبين المحليين، ولكن ستجعل فرصة المشاركة للأفضل فقط، وستخفض أسعار اللاعبين السعوديين من ناحية أخرى".



وردا على سؤال حول المهلة التي منحتها إدارة نادي الشباب لاتحاد الكرة في قضية محمد العويس الحارس المنتقل إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، قائلاً :" أنه لا يوجد نادٍ يمهل اتحاد الكرة، وأن على الشبابيين التعامل باللوائح والأنظمة والاعتراض بالاستئناف".