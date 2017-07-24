فوز قاتل للترجي على نفط الوسط في البطولة العربية
الألمانية - الرياضية | Monday, 24 July 2017 - 21:04 pm
اقتنص فريق الترجي التونسي فوزاً ثميناً من نفط الوسط العراقي 1/0 اليوم الإثنين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية للأندية (دوري أبطال العرب) المقامة في مصر.
ويدين الترجي بالفضل في هذا الفوز للاعبه طه ياسين خنيسي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83.
وتصدر الترجي ترتيب المجموعة الثالثة مؤقتاً انتظاراً لما ستسفر عنه المباراة الأخرى بالمجموعة والتي تجمع في وقت لاحق اليوم بين الهلال السعودي والمريخ السوداني.