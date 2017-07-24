تحول الميركاتو إلى ساحة تستعرض فيها الأندية الأوروبية الكبرى عضلاتها في تدعيم الصفوف والتعاقد مع النجوم، ولم يعد غريبًا أن ينفق أحد الأندية قرابة 200 مليون يورو في فترة انتقالات واحدة، وأدّى هذا الارتفاع في أسعار اللاعبي