مانشستر سيتي يكسب برايتون الوافد الجديد

رويترز - الرياضية | Saturday, 12 August 2017 - 22:08 pm

هز سيرجيو أجويرو الشباك بهدوء وأحرز لويس دنك هدفاً بالخطأ في مرماه ليسقط برايتون آند هوف ألبيون في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بهزيمته 2-0 أمام مانشستر سيتي اليوم السبت.



وبعد عودته لدوري الأضواء في إنجلترا للمرة الأولى في 34 عاماً أمضى برايتون أغلب اللقاء متراجعاً واقتنع بترك الاستحواذ لسيتي وصنع جداراً دفاعياً محكماً في وسط ملعبه.



وألغى الحكم هدفين لجابرييل جيسوس مهاجم سيتي بسبب لمسة يد وتسلل وواجه فريق المدرب بيب جوارديولا صعوبات في اختراق دفاع برايتون حتى سجل أجويرو من تمريرة لديفيد سيلفا في الدقيقة 70.



وبعد خمس دقائق أخرى وضع دنك مدافع برايتون الكرة برأسه في مرمى فريقه مع محاولته ابعادها تحت ضغط من جيسوس وافتقر الفريق صاحب الأرض للقوة اللازمة للعودة للمباراة.