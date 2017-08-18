روني الفيحاء يعتذر عن فرحة هدف الهلال

المجمعة - الرياضية | Friday, 18 August 2017 - 19:06 pm

أعلنت إدارة نادي الفيحاء مساء اليوم الجمعة، مساءلة اللاعب روني فرنانديز عن الحركة التي قام بها بعد الهدف الأول في مرمى الهلال في أولى مباريات الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي، والتي كسبها الهلال بنتيجة 2/1، حيث أفاد اللاعب بأنها حركة غير إرادية وغير مقصودة ولم يكن على علم بمدلولها أو مصدرها أو تأثيرها أو منعها.



وبين المحترف التشيلي روني فرنانديز، تقديره واحترمه للمجتمع السعودي وأنظمته، معتذراً عن كل ما حدث، كما أكدت إدارة الفيحاء بتنبيه جميع اللاعبين على الالتزام بالأنظمة والتوجيهات التي تحمي شباب المجتمع من المنزلقات الخطيرة.