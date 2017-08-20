34 هدفاً في الجولة الثانية من دوري المحترفين السعودي

الرياضية ــ الألمانية | Sunday, 20 August 2017 - 16:10 pm

شهدت الجولة الثانية من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم أعلى معدل أهداف على مر تاريخ المسابقة ، وشهدت الجولة تسجيل 34 هدفاً كأعلى الجولات تسجيلاً للأهداف في تاريخ المنافسة .



وحفلت مواجهة الفيحاء الصاعد حديثا لدوري المحترفين مع ضيفه الاتحاد بأكبر نسبة تسجيل للأهداف من بين كل مباريات الجولة الثانية بإجمالي سبعة أهداف بواقع خمسة أهداف للاتحاد وهدفين للفيحاء، في حين تعد مباراة الباطن ومنافسه أحد الأقل تسجيلاً للأهداف بواقع هدفين دون رد لصالح الباطن

وكان أعلى عدد من الأهداف تم تسجيله خلال جولة واحدة من دوري المحترفين هو 31 هدفا وتحقق مرتين تحديداً في الجولة الحادية عشر من موسم 2017/2016 والجولة الرابعة والعشرين من موسم .2014/2015