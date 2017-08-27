المصري صلاح يقود ليفربول للفوز برباعية على أرسنال

| Sunday, 27 August 2017 - 17:12 pm

قدم ليفربول عرضا ممتعا لكرة القدم الهجومية ليسحق ارسنال 4-صفر باستاد أنفيلد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.



وتقدم فريق المدرب يورجن كلوب في الدقيقة 17 عندما أرسل الظهير جو جوميز تمريرة عرضية من اليمين وضعها البرازيلي روبرتو فيرمينو غير المراقب برأسه في الشباك بسهولة.



وقبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول شن ليفربول هجمة مرتدة بتمريرات سلسة رائعة انتهت عند ساديو ماني الذي انطلق لداخل الملعب من اليسار قبل أن يطلق تسديدة منخفضة في الزاوية البعيدة.



وانتهت المباراة عمليا في الدقيقة 57 عندما اقتنص محمد صلاح الكرة من هيكتور بليرين وانطلق من وسط ملعب فريقه قبل أن يضع الكرة بهدوء في شباك بيتر تشك حارس ارسنال.



وصنع النشيط صلاح الهدف الرابع بتمريرة عرضية من اليسار حولها البديل دانييل ستوريدج برأسه في الشباك ليختتم يوما سيئا لارسنال ومدربه أرسين فينجر.