رزقتا بمولودين في يوم عرفة
الرياض ـ سلطان العتيبي | Friday, 01 September 2017 - 00:00 am
شهد مستشفى جبل الرحمة في مشعر عرفات أمس، حالتي ولادة لسيدتين من اليمن وليبيا خلال أدائهما مناسك الحج.
وعبرت السيدتـان عن فرحتهما بقدوم مولديهما في المشاعر المقدسة، خاصة في صعيد عرفات، وقدمتا الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن منذ قدومهم من بلادهم إلى السعودية والمشاعر المقدسة، وشكرتا العاملين في وزارة الصحة نظير ما يقدمونه من خدمات علاجية ورعاية صحية لحجاج بيت الله الحرام.