توجه حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس أمس التاسع من شهر ذي الحجة الجاري إلى مشعر الله الحرام مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم، في يوم تعددت فيه ألوان الحجيج، وتنوعت جنسياتهم، و