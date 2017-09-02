دراجات نارية للتدخل السريع

منى ـ واس | Saturday, 02 September 2017 - 00:00 am

تواصل قيادة الدفاع المدني بمشعر منى من خلال فرق السلامة ومجموعات الإشــــراف الوقائي جولاتها الميدانية لمتابعة اشتراطات السلامة في جميع مخيمات الحجيج بمنى ومقرات الجهات الحكومية والأنشطة التجارية الموسمية أيام التشريق، لرصد وإزالة أي مخالفات تهدد سلامة ضيوف الرحمن أثناء وجودهم في منى وتحركاتهم لرمي الجمرات.

وأوضح العميد الدكتور حمود بن سليمان الفرج قائد قوات الدفاع المدني بمشعر منى جاهزية وحدات وفرق الدفاع المدني للتدخل السريع في حالات الطوارئ، ولفت إلى أن أعمال وحدات الدفاع المدني بمشعر منى طوال أيام التشريق تتركز في متابعة اشتراطات السلامة في مخيمـــات الحجاج ومنع استحداث أي مخالفات أو مسببات للمخاطـــر والحوادث أثناء تواجد الحجيج بمنى من خلال الانتشار الواسع لمجموعات الإشراف الوقائي على مدار الساعة وكذلك فرق الدراجات النارية والفرق التابعة لركن الحماية المدنية بالمشعر.