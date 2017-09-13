أحد يغلق الدفاعات.. ورونالدو يعود

المدينة المنورة ـ سعود الحبيشي | Wednesday, 13 September 2017 - 00:00 am

أدى فــــريق أحــد الأول لكرة القدم أمس الإثـــنين، حصة تدريبية على فترتين في ملعب نادي الأنصـــار؛ استعدادًا لمواجهة فريق الهلال السبت المقبل، ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكــانت الفــتـرة الأولى صباحية، وتركزت على تقوية العضلات في صالة الحديد تحت إشراف السعودي عبد الوهاب الحربي مدرب الفريق الذي طالب اللاعبين بالتركيز على عدم ترك مساحـــات للاعبي الهلال، وإغلاق المنطقة الدفاعية أمامهم.

والفــترة الثــانية كانت عصرًا، واشتملت على مناورة تكتيكية استمرت أكثر من ساعة، وشارك فيها كلٌّ من رائد الغامدي لاعب الأهلي المعار إلى أحد، والــبرازيلي رونالدو بعد زوال الآلام التي كان يشعر بها في العضلة الخلفية.