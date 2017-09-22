تخريج 21 مدربا للتايكوندو

الرياض ـ الرياضية | Friday, 22 September 2017 - 00:00 am

اختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو أمس الخميس الدورة المتقدمة لمدربي التايكوندو "كاروقي"، التي أقيمت بمعهد إعداد القادة في الرياض بمشاركة 21 مدرباً من مدربي الأندية والهيئات في السعودية.

وخضع المدربون لعدد من البرامج خلال الدورة وهي برامج الإعداد البدني للمدرب عبد الله الغنيم، والتدريب الرياضي لمتعب المطرفي، وقانون التايكوندو لفايز السلولي ونايف الغامدي، واللائحة الفنية للمنافسات لثامر السعران والتكتيك الفني لأكرم النور والخطط والأساليب الحديثة لغازي الغانم.

فيما تم إجراء اختبارات لهم في اللياقة للوقوف على جاهزيتهم اللياقية واختبارات في اللائحة الفنية وقانون التايكوندو والتدريب الرياضي.