القلاف: سيناريو يتكرر كل موسم

| Monday, 25 September 2017 - 00:00 am

بيّن هاني القلاف الأمين العام للنور سابقاً، المستقيل على إثر الاختلاف مع حسين العبكري رئيس النادي، أن النور يعيش أوضاعاً صعبة وغير مستقرة خاصة في الجوانب المادية والإدارية.

وأوضح لـ"الرياضية" القلاف: "بعض اللاعبين الأجانب مثل الإسباني كريستيان والبحريني جعفر عبد القادر إضافة إلى حسين الصياد لم يحصلوا على كامل حقوقهم".. وأضاف: "الاستقالة سيناريو يتكرر كل عام، وعندما كنت أميناً عاماً تلقيت استقالته وتكررت على مدار العامين اللاحقين وكان في كل مرة يعود عنها بعد انطلاق الموسم الرياضي".

وتابع:" أدعوه هذه المرة أن يترك نادي النور، ويفي بجميع التزاماته حتى لا يزيد الوضع سوءاً ويترك الهيئة العامة للرياضة تقرر مصير النادي".