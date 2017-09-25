الأندية الإماراتية تدعم الأزرق

حمد الصويلحي متعب العبدالهادي عبد الإله المرحوم | Tuesday, 26 September 2017 - 00:00 am

قدمت بعض الأندية الإماراتية دعمها الرسمي لفريق الهلال الأول لكرة القدم، والذي سيواجهه فريق بيرسبوليس الإيراني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2017 مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقامت بعض الأندية بحث الجماهير؛ من أجل تأمين تذاكر دخولهم ملعب المباراة، بالإضافة إلى تأمين حافلات لنقل الجماهير من مقرات أنديتهم إلى مقر ملعب المباراة.

وكشفت الأندية الإماراتية أن الهلال في مشواره الحالي في البطولة لا يمثل السعودية فقط، وإنما يمثل الأندية الخليجية، والعربية في غرب القارة.

على الطرف الآخر، قدمت إدارة نادي الهلال شكرها لكل من قام بدعم الفريق منذ وصوله العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مشيرين إلى أن هذه البادرة الإماراتية ليست مستغربة.