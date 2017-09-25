3 للأزرق.. 4 للأحمر.. التعادل حضر 5 مواجهات

حمد الصويلحي متعب العبدالهادي عبد الإله المرحوم | Tuesday, 26 September 2017 - 00:00 am

ستكون مواجهة فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم أمام فريق بيرسبوليس الإيراني في مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، هي المواجهة الثالثة عشر في تاريخ مباريات الفريقين عبر تاريخهما الآسيوي، وتعد تلك المواجهات هي الأكثر في المواجهات السعودية الإيرانية المباشرة ين فريقين، وكذلك يعتبر فريق الهلال أكثر الفرق السعودية مواجهة للأندية الإيرانية، والعكس بالنسبة لبيرسبوليس الذي يعد أكثر الفرق الإيرانية مواجهة للأندية السعودية.

والتقى الفريقان سابقًا في 12 مواجهةً، استطاع الهلال خلالها الفوز في ثلاث مباريات، فيما فاز الإيراني في أربع مباريات، وتعادلا في خمس مواجهات، وستكون مواجهة الليله هي الفرصة الهلالية في حال انتصر؛ ليتساوى مع الفريق الإيراني من حيث عدد الانتصارات لكل فريق بواقع الفوز في أربع لقاءات.

أول مواجهة بين الفريقين كانت في ذهاب نصف نهائي كأس الكؤوس الإيرانية في الرياض وانتهت بالتعادل السلبي، فيما كانت آخر مواجهة في إياب دور المجموعات للنسخة الحالية وانتهت بالتعادل السلبي، وأول هدف للهلال في شباك بيرسبوليس سجله سامي الجابر، فيما حمل آخر هدف للهلال في شباك بيرسبوليس توقيع إدواردو.

وكانت أكبر النتائج للهلال "4ـ1"، "3ـ0"، أما أثقل الخسائر فكانت بنتيجة "1ـ3"، بينما خرج الهلال دون تسجيل في 6 لقاءات، والمباريات التي خرج منها الهلال بشباك نظيفة 5 مباراة.

أما أبرز اللاعبين الذين سجلوا في شباك بيرسبوليس، فهم: محمد الشلهوب 2، سامي الجابر 2، أحمد الدوخي 2، إدواردو1.