تيدور يستنجد بالسويدي أمام الكوكب

الدمام ـ الرياضية | Sunday, 01 October 2017 - 00:00 am

استعان الروماني تيدور مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم بالسويدي وليد عطا، "مواليد السعودية" في القائمة الأساسية لفريق الخليج أمام الكوكب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى بعد أن تأكد غياب المدافع علي لاجامي لانضمامه إلى المنتخب السعودي الأولمبي الذي سيقيم معسكراً إعدادياً.

ومنح الاتحاد السعودي الحق للخليج بتأجيل اللقاء وإعادة جدولة المباراة إلا أن إدارة الخليج فضلت إقامة المباراة في موعدها المحدد مسبقاً، الأربعاء المقبل.

من جهة أخرى، أصبحت الخيارات متاحة للروماني تيدور بعد انتهاء فترة إيقاف البرازيلي جيلمار وزوال ظروف متعب النجراني وعودة زكريا سامي الذي انتهى من فترة العلاج.