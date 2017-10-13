المسيليم شخصية كارتونية في “سناب شات”

أحمد الخلف | Friday, 13 October 2017 - 00:00 am

نشر ياسر المسيليم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، مقطع فيديو قام بإعداده عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، من خلال خاصية بيت ايموجي في التطبيق، ويظهر فيها المسيليم لعدة ثوان في مشهد طريف بشخصية كارتونية تشبه ملامحه، على أرضية ملعب النادي الأهلي قبل أداء التدريبات اليومية أمس، وتداولت الجماهير الأهلاوية المقطع، معلقة بأن المسيليم ينتظره مستقبل في مهنة المونتاج إذا ما اعتزل لعب كرة القدم في المستقبل.