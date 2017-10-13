القحطاني الأسطورة المذهلة

أحمد الخلف | Friday, 13 October 2017 - 00:00 am

سلط الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على مسيرة ياسر القحطاني، قائد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال، والمنتخب السعودي سابقاً، من خلال إحدى حلقات سلسلة تقارير نجوم آسيا، التي ينشرها الموقع قبيل انطلاق بطولة أمم آسيا العام المقبل، عن أشهر اللاعبين الذين تركوا بصمتهم في القارة الآسيوية.

ووصف الموقع القحطاني بالأسطورة الذي يحظى بسيرة ذاتية مذهلة، وجاء في مقدمة التقرير: "في الأسبوع الذي سيبلغ فيه القحطاني 35 عاماَ، هناك شيء خاص عن لاعب قادر على جلب الاحترام في جميع أنحاء القارة الآسيوية، على الرغم من عدم فوزه بلقب قاري سواء مع النادي أو المنتخب، وقد نجح ياسر القحطاني في ذلك، لأن سجله يتحدث عن نفسه، وأي شخص شهد بزوغ نجمه منذ انتقاله إلى نادي الهلال في العام 2005، يمكنه أن يُدرك ما يعنيه هذا اللاعب لكرة القدم في المملكة العربية السعودية"