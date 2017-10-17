وجهت اللاعبين للابتعاد عن الاحتجاجات

بندر الطياش | Tuesday, 17 October 2017 - 22:07 pm

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم أن فريقه لم يحسم التأهل بعد نحو نهائي بطولة دوري أبطال آسيا رغم فوزه ذهابا برباعية.

وقال: " لا زال هناك شوط ثان ، يجب أن نعمل جدياً لحسم التأهل، لا مجال للتراخي، كل شيء وارد في كرة القدم، ويجب أن نبتعد عن المفاجآت غير السارة".

وعن طريقة تعامله مع اللاعبين المهددين بالإيقاف عن ذهاب نهائي بطولة آسيا 2017 في حال حصولهم على بطاقات صفراء وإمكانية إراحتهم عن لقاء اليوم قال: " طريقتي تجعل الفريق أقل عرضة للبطاقات لأنه يعتمد على الاستحواذ والمهارة وليس على القوة البدنية، يجب حسم بطاقة التأهل أولا ومن ثم نفكر في المهددين، وجهت اللاعبين إلى الابتعاد عن الاحتجاج والتركيز على اللعب فقط".

وعن مدى تخوف بعض الهلاليين عن تكرار موقعة الغرافة الشهيرة قال: " نحن في 2017 حالياً والوضع مختلف، أمتلك مجموعة مميزة ولاعبين لديهم نضج كبير، أكثر من عشرة لاعبين دوليون يدركون أهمية هذا اللقاء ويعون تماما أن الأمور لم تحسم بعد ويجب أن يقاتلوا بقوة لحسم التأهل ".