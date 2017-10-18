ورشة التربية البدنية ترشح 18 ألفا للتدريب النشاطي

الرياض ـ واس | Wednesday, 18 October 2017 - 00:00 am

كشفت مناقشات ورشة العمل التي عقدتها وزارة التعليم أمس حول مبادرة "التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات" عن وجود 315 خريجة من قسم التغذية واللياقة البدنية من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، يمكن الاستفادة منهن في تدريب وتدريس مادة التربية البدنية.

وأفصحـت خطــة الوزارة المعروضة ضمن الورشة عن 17655 معلمة تربية أسرية، يمكن تأهيلهن للتدريب على النشاط البدني مؤقتًــا، بالإضافة إلى مهامهن؛ 9000 منهن في المرحلة الابتدائية، و 8655 في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وكانت ورشة العمل التي استمرت ثلاث ساعات قد بدأت بعرض خطة وزارة التعليم لتدريس وتطبيق التربية البدنية في مدارس البنات، والمدرجة كمبادرة ضمن برنامج تحسين نمط الحياة، مستعرضةً واقع النشاط البدني المعزز للصحة في مدارس البنات.

وشهدت الورشة التي افتتحها الدكتور عبد الرحمن العاصمي نائب وزير التعليم، مناقشة جملة من المحاور أبرزها آلية تدريب المعلمات، وإقرار دبلوم التربية البدنية في الجامعات، وتأهيل المعلمات الراغبات في التحويل إلى تخصصات التربية البدنية عبر إخضاعهن لبرامج تأهيلية متخصصة.

بدورها أوضحــت الأميــرة ريما بنت بندر بن سلطان، وكيل الهيئة العامة للرياضة والتخطيط والتطويــر ورئيــس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، أن العمل التكاملي بين وزارة التعليم والهيئة العامة للرياضة بما يخدم البرامج التي يمكن أن تحقق تقدمًا إيجابيًّا ملموسًا، يعزز الجوانب الصحية للطالبات والمعلمات في المدارس.