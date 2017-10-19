الديربي.. إعادة ثقة.. وضربات جديدة

| Thursday, 19 October 2017 - 00:00 am

بدأ الأهلي الموسم بشكل متواضع وفاز مرة واحدة فقط في ثلاث مباريات لكنه حصد العلامة الكاملة في آخر ثلاث جولات ليعود سريعاً إلى الطريق الصحيح.

واكتسب الأهلي، الذي ذكرت تقارير أن سيرجي ريبروف مدربه كان مهدداً بفقدان منصبه في بداية الموسم، ثقة إضافية عندما حقق الانتصار 5ـ2 على الشباب السبت الماضي.

فيما تلقى الاتحاد ضربة جديدة بعدما قررت لجنة تراخيص الأندية في الاتحاد السعودي عدم منحه الرخصة الآسيوية ليغيب عن منافسات دوري أبطال آسيا للموسم الثاني على التوالي.