للمرة الأولى.. القادسية كامل العدد

| Monday, 20 November 2017 - 00:00 am

الدمام ـ حماد الدوسري



اكتملت صفوف فريق القادسية الأول لكرة القدم لأول مرة منذ انطلاقة دوري المحترفين السعودي لهذا الموسم، بعد مشاركة البرازيلي بيسمارك في التدريبات أمس الأحد التي شهدت حضور اللاعبين الدوليين وعودة الموقوفين.

وأخضع البرازيلي باولو بوناميجو لاعبيه إلى تدريبات مكثفة على فترتين، بعد أن منحهم إجازة قصيرة لمدة يومين، عقب التعادل مع الباطن١-١الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

وركز المدرب البرازيلي على تعويض الجوانب اللياقية التي فقدها اللاعبون خلال الإجازة، على أن يبدأ اليوم الإثنين في رسم خطته الفنية لمواجهة الأهلي الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري.