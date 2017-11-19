سييرا يجهز المولد.. ويبحث عن بديل كهربا

جدة - الرياضية | Monday, 20 November 2017 - 00:00 am

بدأ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مساء أمس الأحد الاستعدادات لمواجهة الكلاسيكو أمام النصر الخميس المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، في قمة مواجهات الجولة الحادية عشرة من دوري المحترفين السعودي.

واستهل التشيلي خوزيه سييرا مدرب الفريق الحصة التدريبية باجتماع مع اللاعبين، أبدى خلاله رضاه التام عن أدائهم أمام الشباب 1-1 في الجولة الماضية، مشددا على ضرورة بذل مزيد من الجهد من أجل تحقيق الفوز في المواجهات المقبلة.

تدريبات استرجاعية



أخضع المدرب التشيلي اللاعبين الأساسيين إلى تمارين استرجاعية، فيما أدى بقية اللاعبين تدريبات اعتيادية بمشاركة فهد المولد، الذي يعمل المدرب على تجهيزه للعب في التشكيلة الأساسية أمام النصر، فيما تأكد غياب المصري محمود عبدالمنعم كهربا عن اللقاء بسبب تعرضه لإصابة في الظهر.

ويفاضل سييرا بين أكثر من لاعب للدفع به أمام النصر بديلا عن كهربا، والمتوقع أن يكون اللاعب عمار النجار الذي أظهر جاهزية كبيرة في التدريبات.



مناورة للبدلاء



اختتم المدرب التشيلي بمناورة على منتصف الملعب، ركز فيها المدرب على البدلاء بهدف تجهيزهم لسد النقص، فيما واصل الثنائي بدر النخلي وأحمد عسيري برنامجهما التأهيلي بإشراف الجهاز الطبي، في حين خضع المدافع محمد ريمان إلى جلسات علاجية عقب الإجهاد العضلي الذي تعرض له أمام الشباب.