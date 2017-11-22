إيقاف مهاجم إيفرتون بسبب خداعه للحكم

الرياضية - رويتز | Wednesday, 22 November 2017 - 21:15 pm

أصبح عمر نياسي مهاجم إيفرتون أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يتعرض لعقوبة إيقاف بأثر رجعي، وذلك بسبب خداعه الناجح للحكم في مباراة رسمية، بعدما رفض الاتحاد الانجليزي للعبة طعناً على التهمة التي وجهت له عقب سقوطه للحصول على ركلة جزاء أمام كريستال بالاس يوم السبت الماضي.



وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان اليوم الأربعاء، إن السنغالي نياسي 27 عاما، الذي ألقى بنفسه أرضاً عقب التحام خفيف مع سكوت دان مدافع بالاس قبل أن يسجل ليتون بينز ركلة جزاء ويدرك التعادل، عوقب بالإيقاف لمباراتين.



وزاد نياسي معاناة بالاس في وقت لاحق عندما سجل هدف التعادل خلال المباراة التي انتهت 2-2.



وأضاف: "عمر نياسي لاعب إيفرتون سيتعرض للإيقاف لمباراتين، على أن يسري القرار فوراً، بعدما رفض الاتحاد الإنجليزي طعناً ضد اتهامه بخداع ناجح للحكم في مباراة رسمية".



وسيغيب لاعب منتخب السنغال عن مباراتين ضد ساوثامبتون يوم الأحد المقبل، وضد وست هام يوم 29 من الشهر الجاري.

وأقرت لائحة جديدة في مايو الماضي، تقر معاقبة إدعاء السقوط بأثر رجعي وتهدف إلى منع خداع اللاعبين للحكام.