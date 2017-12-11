الفيصلي يخطط للهجوم على النصر

المجمعة ـ محمد السناني | Tuesday, 12 December 2017 - 00:00 am

كثف فريق الفيصلي الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة النصر بعد غد الخميس في الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتركزت التدريبات المسائية التي جرت أمس على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية في المجمعة على الجوانب اللياقية إذ قسم يوروزيفيتش فلادان مدرب اللياقة اللاعبين إلى مجموعتين أدت كل مجموعة عدداً من التدريبات اللياقية تبعتها تدريبات فنية وتكتيكية تنوعت بين الضغط على حامل الكرة وسرعة بناء الهجمة في إشارة إلى نية الصربي رازوفيتش مدرب الفريق إلى اعتماد خطة هجومية أمام النصر. واختتم رازوفيتش الحصة التدريبية بمناورة على منتصف مساحة الملعب طبق خلالها العديد من الجمل التكتيكية والفنية التي ينوي تنفيذها أمام النصر.