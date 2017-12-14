الزهراني يطيح بالرباعي الإيراني

دبي ـ الرياضية | Thursday, 14 December 2017 - 00:00 am

نجح سلطان الزهراني، لاعب المنتـخب السعودي للاحـتـيـاجــات الخـاصة "إعاقة حركية" في قلب الطاولة على رباعي المنتخب الإيـرانـي في منـافـسات دفع الجلة بدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب بعد أن حقق ذهبية دفع الـجـلة من أول مـشاركة للزهراني والخروج برقم شخصي جديد 10.46.

‏وحقق نجوم المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخـاصة المـركـز الثــامن على مستوى قارة آسيا، قبل يوم من ختام دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب "دبي 2017"، عقب إضافتهم ثلاث ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، رافعين رصيد المملكة لـ 15 ميدالية متنوعة "9 ذهبيات، 4 فضيات، 2 برونز".

واصل النجم علي النخلي "شلل دماغي" تحقيق الذهب بعد أن طار بالمركز الأول وذهبيتي سباق 200 متر لفئة "F35"، و"F37"، فيما حقق الثنائي أحمد الفـهـمي "إعـاقـة بصرية" المركز الثاني وفضية سباق 200 متر أحمد عداوي "شلل دماغي" المركز الثاني.

ويـشارك في المـعـترك الآسيوي للشباب في نسخته الثـالـثة والذي تحـتضنه الإمـارات لأول مـرة على ملعب نادي دبي لأصحاب الهمم الجديد 800 رياضي يمثلون 30 دولة هي الأكبر في القارة الصفراء.