تصويت “واتساب” يحسم جدل قضية إلتون

الرياض ـ إبراهيم الجريس | Saturday, 21 January 2017 - 00:00 am

رمى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الكرة في مرمى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد، ومنحوها أحقية البت في قضية تعاقد نادي القادسية مع البرازيلي إلتون جوزيه، لاعب فريق الفتح السابق.

وأصدر اتحاد القدم بياناً إعلامياً أمس الجمعة، أشار فيه إلى أنه أمهل اللجنة 24 ساعة، للبت في الطلب الذي قدمه نادي القادسية لقيد اللاعب في كشوفات الفريق الأول، وذلك بعد الاطلاع على توصيات اللجنة المشكلة من عادل عزت رئيس الاتحاد لدراسة ملف القضية.

ووفقاً لمصادر خاصة بـ"الرياضية"، فإن اللجنة أنهت أعمالها أمس بتوصيتين: الأولى تضمنت منح لجنة الاحتراف كامل الأحقية في اتخاذ القرار، والثانية الموافقة على قيد اللاعب.

وبحسب المصادر، فإن عادل عزت وضع التوصيتين أمام الأعضاء في "قروب واتساب الخاص بهم"؛ لاختيار ما يرونه مناسباً، حينها اتفق الأغلبية على الخيار الأول.

وينتظر أن تصدر لجنة الاحتراف قرارها الرسمي اليوم السبت، فيما قالت مصادر مطلعة لـ"الرياضية": "إنها تسير نحو رفض طلب نادي القادسية، وتثبيت التعميم الصادر من اتحاد القدم مطلع نوفمبر الماضي، والذي نص على منع اللاعب من تمثيل أي نادٍ سعودي، إلا بموافقة خطية من نادي الفتح".

وفي هذا الجانب، توقعت مصادر قانونية لـ"الرياضية"، أن يشمل القرار إيقاع عقوبة قاسية في حق نادي القادسية، عملاً بالملحق الثامن من الفقرة الأولى للمادة 51 التي تحذر من مخالفة لوائح وتعاميم الاتحاد، بينما تحدد الفقرة الثانية من المادة 51 العقوبات المستحقة على الأندية المخالفة.

أمام ذلك، كشف لـ"الرياضية" طلال آل الشيخ عضو اتحاد القدم، أن اللجنة المشكلة لدراسة القضية لم تصل إلى حل، فيما رفض معدي الهاجري رئيس القادسية تناول البيان، مشيراً إلى أن الرد الرسمي سيكون بعد صدور قرار الاحتراف.